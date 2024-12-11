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Жительница Ленобласти получила более 6 лет в ИК за убийство супруга
Сегодня, 19:10
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Жительница Ленобласти получила более 6 лет в ИК за убийство супруга

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Она зарезала мужа, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Ленинградской области огласил приговор местной жительницы, которая обвиняется в убийстве супруга в Приозерском районе в августе прошлого года, – сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе судебного разбирательства сотрудниками прокуратуры Ленобласти были представлены неопровержимые доказательства преступления. Так, выяснилось, что женщина напала на супруга в ходе разгоревшейся ссоры. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, фигурантка дела начала избивать мужа руками, а затем нанесла ему удар ножом. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, а также особую тяжесть и общественную опасность совершённого преступления, приговорил Дмитриеву Людмилу к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной  колонии общего режима.

Прокуратура Ленинградской области

Ранее мы писали, что следователи Петербурга раскрыли дело об убийстве 2003 года.

Фото: Freepik

Теги: 105 ук рф, приозерский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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