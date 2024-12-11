Следователи Петербурга раскрыли дело об убийстве 2003 года

Они собрали достаточный объем доказательств для обвинения местного жителя.

В ходе систематической работе по раскрытию преступлений прошлых лет СК Красногвардейского района Северной столицы завершил расследование уголовного дела по статье за убийство, совершенное в 2003 году, – сообщают в пресс-службе городском ГСУ СК России.

Следователи полагают, что подозреваемый в ночь на 24 декабря 2003 года в ходе конфликта со знакомым нанес тому множественные удары ножом и не определенным тупым предметом по голове и туловищу. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В результате слаженной работы следователей СК России, отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) СК России, с участием региональных подразделений МВД России 21 ноября 2024 года подозреваемый в совершении убийства был установлен. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в петербургский суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти получил 11 лет за убийство человека молотком.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу