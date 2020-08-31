В сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе

Парень объяснил свой поступок тем, что сотрудник МВД подошел к нему без предупреждения.

Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с допросом 19-летнего Руслана, который подозревается в убийстве сотрудника МВД в городе Кингисепп. Ранее, напомним, мы рассказывали о задержании молодого человека, который скрывался от правоохранителей в лесу Сланцевского района Ленобласти.

На видео парень дает признательные показания. Убийство 24-летнего оперуполномоченного он мотивирует тем, что тот подошел к нему без предупреждения.

Сбежав в лес, злоумышленник намеревался "воевать с полицией" и готовил "план войны". Он также планировал напасть и убить тех силовиков, которые разыскивали его в лесополосе.

Ранее мы рассказывали, что 24-го апреля петербургский суд огласил приговор мужчине, который скинул чужого пса с пятого этажа дома на Наличной улице. В результате всех перечисленных действий животное получило травмы, которые привели к остановке сердца и гибели.

Видео: Telegram / Mash на Мойке