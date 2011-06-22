Устроившего поножовщину школьника из заведения на Каменноостровском отправили в СИЗО

Он пробудет под стражей до 28-го июня.

Петроградский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения 17-летнему ученику спортивной школы на Каменноостровском проспекте, которого подозревают в покушении на жизнь 20-летнего молодого человека, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что накануне глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента.

По версии следствия, в школе олимпийского резерва 28-го апреля 17-летний парень напал с ножом на 20-летнего воспитанника учреждения. Он нанес потерпевшему удары в заднюю поверхность грудной клетки и ягодичную область. Злоумышленник погнался за убегающим от него молодым человеком, но его остановили. Вчера парня задержали.

Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что в отношении Алиева уже расследуется уголовное дело по факту причинения телесных повреждений Д. Кроме того, есть зарегистрированный материал КУСП о том, что М. был избит нападавшим. Таким образом, следствие делает вывод, что фигурант негативно относится к правопорядку, имеет стойкие преступные установки и отличается особым цинизмом. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Защита обвиняемого просила более мягкую меру, указывая на то, что он действовал в рамках самообороны и не пытался скрыться с места преступления. Конфликт, по мнению адвоката, был спровоцирован пострадавшим. Суд отправил нападавшего в СИЗО до 28-го июня.

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Видео: 78.ru