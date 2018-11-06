Охранник ремонтного сервиса в Гатчине получил пульку в глаз

На него напали во время обхода территории.

В городе Гатчина Ленинградской области, предположительно, группа подростков напала на 69-летнего охранника одного из ремонтных сервисов. Нападение было совершено накануне вечером, – сообщает издание 78.ru.

Мужчина делал дежурный обход территории, в ходе которого услышал хлопок, сразу после которого получил металлический шарик в глаз. Пострадавший самостоятельно вытащил пульку из глаза и обратился в травмпункт. Из него мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В медучреждении у него диагностировали контузию глаза, кровоизлияние и рваную рану конъюнктивы.

Как сообщают журналисты, охранника и других сотрудников фирмы уже несколько лет терроризируют несовершеннолетние хулиганы. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения руководства киностудии "Ленфильм" в следственные органы.

Фото: 78.ru