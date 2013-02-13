Бастрыкин заинтересовался ситуацией на "Ленфильме"

Руководство киностудии жалуется на то, что третьи лица нелегально используют интеллектуальную собственность, принадлежащую кинофабрике.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения руководства киностудии "Ленфильм" в следственные органы, – сообщают в пресс-службе следкома.

Надежда Андрющенко, занимающая должность генерального директора петербургской кинофабрики с декабря прошлого года, обратилась к правоохранителям с жалобой на то, что третьи лица незаконно используют фильмы из "золотой коллекции" "Ленфильма".

Кроме этого, руководительница отметила, что следствию следует проверить законность заключенных со студией лицензионных договоров, а также исполнение поручений Президента.

Ранее следователями уже проводились доследственные проверки по сообщениям от руководства АО "Киностудия "Ленфильм" о совершении противоправных действий в отношении организации.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о результатах проверок, проведенных по обращениям руководства АО "Киностудия "Ленфильм", и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства. Следственный комитет России

Ранее на Piter.TV: Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение отказать в признании студии "Ленфильм" банкротом, отклонив соответствующий иск, поданный компанией "Радмир" из Ростова-на-Дону.

Фото: Piter.TV