Бастрыкин заинтересовался ситуацией на "Ленфильме"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения руководства киностудии "Ленфильм" в следственные органы, – сообщают в пресс-службе следкома.
Надежда Андрющенко, занимающая должность генерального директора петербургской кинофабрики с декабря прошлого года, обратилась к правоохранителям с жалобой на то, что третьи лица незаконно используют фильмы из "золотой коллекции" "Ленфильма".
Кроме этого, руководительница отметила, что следствию следует проверить законность заключенных со студией лицензионных договоров, а также исполнение поручений Президента.
Ранее следователями уже проводились доследственные проверки по сообщениям от руководства АО "Киностудия "Ленфильм" о совершении противоправных действий в отношении организации.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о результатах проверок, проведенных по обращениям руководства АО "Киностудия "Ленфильм", и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства.
Следственный комитет России
Ранее на Piter.TV: Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение отказать в признании студии "Ленфильм" банкротом, отклонив соответствующий иск, поданный компанией "Радмир" из Ростова-на-Дону.
Фото: Piter.TV
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