Новым гендиром "Ленфильма" назначена Надежда Андрющенко

Ранее она руководила службой безопасности киностудии.

В пресс-службе "Ленфильма" официально объявили о смене генерального директора киностудии. Новым главой старейшей кинофабрики стала Надежда Андрющенко, сменившая на посту продюсера Эдуарда Суворова.

Предыдущий глава занимал должность с конца февраля текущего года. Решение о его отставке было принято на общем собрании акционеров "Ленфильма". Вчера соответствующее распоряжение выпустило Росимущество.

Надежда Андрющенко – опытный специалист в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности. На "Ленфильме" ранее занимала должность директора службы безопасности. Имеет два высших финансово-экономических образования и MBA в области управления персоналом. Основная задача нового руководителя киностудии – разработка программы финансового оздоровления предприятия. Киностудия "Ленфильм"

В ближайшие 6 месяцев Надежда Андрющенко планирует решить вставшие перед студией производственные и организационные задачи, а также обозначить новые векторы развития "Ленфильма" как одной из основных российских кинофабрик.

Ранее мы рассказывали, что в Инженерном доме открылась выставка "Петербург в кино", в которой в том числе представлены материалы киностудии "Ленфильм".

Фото: Киностудия "Ленфильм"