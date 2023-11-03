Выставка "Петербург в кино" откроется в Инженерном доме

В Инженерном доме Петропавловской крепости 29 ноября откроется выставка "Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка". Об этом рассказали в пресс-службе киностудии "Ленфильм".
Выставку наполнят фрагменты фильмов, фотографии со съемочных площадок, постеры, плакаты и другие предметы реквизита постановщиков. Элементы выставки расскажут зрителям о снятых в Северной столице фильмах различных жанров. По задумке организаторов, каждый из представленных в виде отдельных произведений жанров отражает ту или иную ипостась города на Неве. Центральный элемент экспозиции – материалы со съемок игровых лент производства "Ленфильма".
История Петербурга и кинематографа тесно связаны. Первый киносеанс в России состоялся в Петербурге 4 мая 1896 года в летнем саду "Аквариум" на Каменноостровском проспекте — там, где сегодня расположена знаменитая киностудия "Ленфильм".
Киностудия "Ленфильм"
Ранее мы сообщали, что новый документальный фильм про знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки можно будет увидеть в российском прокате с 3 декабря.
Фото: Киностудия "Ленфильм"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все