Выставка "Петербург в кино" откроется в Инженерном доме

Посетители узнают, как выглядел, преображался и менялся город в кадре отечественных режиссеров игровых фильмов.

В Инженерном доме Петропавловской крепости 29 ноября откроется выставка "Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка". Об этом рассказали в пресс-службе киностудии "Ленфильм".

Выставку наполнят фрагменты фильмов, фотографии со съемочных площадок, постеры, плакаты и другие предметы реквизита постановщиков. Элементы выставки расскажут зрителям о снятых в Северной столице фильмах различных жанров. По задумке организаторов, каждый из представленных в виде отдельных произведений жанров отражает ту или иную ипостась города на Неве. Центральный элемент экспозиции – материалы со съемок игровых лент производства "Ленфильма".

История Петербурга и кинематографа тесно связаны. Первый киносеанс в России состоялся в Петербурге 4 мая 1896 года в летнем саду "Аквариум" на Каменноостровском проспекте — там, где сегодня расположена знаменитая киностудия "Ленфильм". Киностудия "Ленфильм"

Ранее мы сообщали, что новый документальный фильм про знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки можно будет увидеть в российском прокате с 3 декабря.

Фото: Киностудия "Ленфильм"