На "Ленфильме" открылась выставка "Аквариум! Кино"

Она посвящена 130-летию первого кинопоказа в России.

В петербургской студии "Ленфильм" заработала выставка "Аквариум! Кино", посвященная 130-летию первого кинопоказа в России. Об этом рассказали 4 сентября в Смольном.

В основе – два пространства: мультимедийное 3D‑мэппинг‑шоу с кадрами кинохроники и фильмов "Золотой коллекции", а также архивно‑предметная экспозиция. В театре "Аквариум" в 1896 году впервые показали картины братьев Люмьер. На этой территории и вырос "Ленфильм".

Отдельные декорационные зоны посвящены культовым фильмам. Среди них – "Собачье сердце", "Гамлет" и "Золушка". Четыре зоны познакомят с кинопрофессиями: от подготовки фильма с офисом, раскадровками и сценариями до монтажно‑тонировочного периода. Выставка доступна до 4 ноября.

Ранее на Piter.TV: в Геническом ЦДК открылась выставка о Ленобласти в годы войны.

Фото: Piter.TV