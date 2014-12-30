В российский прокат выйдет документальный фильм о Хаяо Миядзаки

Ленту про мастерскую японского аниматора можно будет увидеть в кинотеатрах с 3 декабря.

Новый документальный фильм про знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки можно будет увидеть в российском прокате с 3 декабря. Картина "Хаяо Миядзаки и птица" режиссера Каку Аракава повествует о процессе создания последней на данный момент полнометражной работы мастера – "Мальчик и птица". Подробностями поделился "Русский репортаж".

Документальная лента о Миядзаки погружает зрителя в творческий мир гениального режиссера и сопровождает его в закулисье процесса создания оскароносного фильма мастера.

Специальные показы в Москве состоятся 30 ноября, а также 1, 2, 4 и 5 декабря. Всероссийская премьера картины состоится 3 числа в сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" во множестве городов России, включая Санкт-Петербург.

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Фото: Кинопоиск