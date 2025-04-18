"Шепот сердца" Хаяо Миядзаки покажут в 4К-реставрации

Показы начнутся в кинотеатрах с 6 августа.

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film 6 августа покажет в кинотеатрах анимационный фильм от легендарной студии Ghibli и продюсера Хаяо Миядзаки — "Шёпот сердца". Эта теплая и вдохновляющая история о первой любви и поиске жизненного пути впервые выйдет в широкий прокат в новой 4К-Реставрации. В широкий прокат фильм выйдет в новом дубляже от Студийной банды, а в ряде кинотеатров его можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Шепот сердца" вышел в 1995 году и стал единственной полнометражной режиссерской работой Ёсифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной манги Аой Хиираги.

Картина рассказывает историю школьницы Сидзуку Цукисимы, которая любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени — Сэйдзи Амасава. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути.

В отличие от многих фантастических работ студии, "Шепот сердца" почти полностью сосредоточен на реальной жизни. Это история не о волшебных мирах, а о мечтах, сомнениях и первых серьезных решениях, которые приходится принимать каждому подростку.

Также в кинотеатре Аврора 11 июля покажут 4K-реставрацию "Ведьминой службы доставки"

Видео: кинопрокатная компания VERETENO