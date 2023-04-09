Концерт "Imperial Orchestra. Фантазия Хаяо Миядзаки"

Imperial Orchestra представит шоу-трибьют выдающемуся режиссеру Хаяо Миядзаки. Это имя, которое прочно вписано в историю анимации. Работы автора завоевали миллионы поклонников по всему миру.
Особое наполнение картинам Хаяо Миядзаки дарит музыка Дзе Хисаиси. Тандем двух гениев правдиво раскрывает образы и передает глубинные эмоции персонажей. Саундтреки исполнят более 30 виртуозов.
В программе прозвучит музыка из фильмов "Небесный замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Ветер крепчает", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Мальчик и птица" и других.
Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra
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