Концерт "Imperial Orchestra. Фантазия Хаяо Миядзаки" пройдет 22 марта во Дворце культуры имени И. И. Газа. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Imperial Orchestra представит шоу-трибьют выдающемуся режиссеру Хаяо Миядзаки. Это имя, которое прочно вписано в историю анимации. Работы автора завоевали миллионы поклонников по всему миру.

Особое наполнение картинам Хаяо Миядзаки дарит музыка Дзе Хисаиси. Тандем двух гениев правдиво раскрывает образы и передает глубинные эмоции персонажей. Саундтреки исполнят более 30 виртуозов.

В программе прозвучит музыка из фильмов "Небесный замок", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке", "Ветер крепчает", "Мой сосед Тоторо", "Ходячий замок", "Мальчик и птица" и других.

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra