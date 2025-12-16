В кинотеатре Аврора 11 июля покажут 4K-реставрацию "Ведьминой службы доставки"

Культовый анимационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет в прокат в новой 4K-реставрации. В Петербурге спецпоказ состоится 11 июля в кинотеатре "Аврора". В широкий прокат картина выйдет 16 июля.

Кинопрокатная компания "Киномания" совместно с RWV Film анонсировала выпуск в кинотеатрах легендарного аниме Хаяо Миядзаки "Ведьмина служба доставки" в новой 4K-реставрации. В широкий прокат картина выйдет 16 июля 2026 года, а в Петербурге уже 11 июля в кинотеатре "Аврора" состоится специальный показ.

Фильм, снятый по мотивам одноимённого романа Эйко Кадоно, впервые вышел в 1989 году и стал первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. Именно после этой картины студия закрепила за собой статус одного из главных анимационных брендов Японии. В новой версии зрители смогут увидеть картину в новом дубляже от студийной банды.

Сюжет рассказывает о юной ведьме Кики, которая по традиции должна покинуть родной дом на целый год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе со своим верным котом Дзидзи она отправляется в большой приморский город, где открывает собственную службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя. Миядзаки существенно переработал оригинальный роман, сделав историю более кинематографичной и сосредоточив внимание на эмоциональном состоянии героини. Писательница положительно оценила адаптацию.

Визуальный облик города в фильме создавался под влиянием европейской архитектуры, в первую очередь Стокгольма и других прибрежных городов Северной Европы. Особое внимание уделялось анимации полётов — Миядзаки стремился передать ощущение свободы и легкости движения в воздухе, поэтому многие сцены отличаются сложной покадровой анимацией. При создании фильма было использовано 67 317 нарисованных вручную кадров и 462 цвета.

В 2026 году "Ведьмина служба доставки" не потеряла своей актуальности. История Кики продолжает находить отклик у зрителей разных поколений благодаря искренности, вниманию к деталям и умению Миядзаки говорить о взрослении через простые жизненные ситуации. Рейтинг фильма на Кинопоиске составляет 8,1, на IMDb — 7,8, а на Rotten Tomatoes — 98 процентов.

Видео: кинопрокатная компания КИНОМАНИЯ