Вышел трейлер аниме-сериала по "Тому и Джерри"

Все серии выйдут на YouTube.

Компания Warner Bros. выпустила трейлер аниме по культовому мультсериалу "Тому и Джерри". Проект выходил эксклюзивно для Японии, теперь он будет доступен для всех зрителей.

В новой версии шоу герои представлены в стиле персонажей Hello Kitty, но концепция осталась неизменной: Том и Джерри продолжают устраивать друг другу всякие ловушки. Все серии выйдут на платформе YouTube. Дата выхода не уточняется.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Элио".

Видео: YouTube / WB Kids