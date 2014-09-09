Вышел финальный трейлер мультфильма "Элио"

Мировая премьера состоится 20 июня.

Киностудии Disney и Pixar представили финальный трейлер мультфильма "Элио". Режиссером проекта выступил Эдриан Молина.

Сюжет расскажет историю мальчика, которого случайно похитили инопланетяне. Его по ошибки приняли за лидера Земли. Теперь ему предстоит наладить контакт с пришельцами.

Роли озвучили Брэд Гэррет, Зои Салдана и Джамила Джамил. Мировая премьера состоится 20 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Дети-шпионы" с Дмитрием Нагиевым.

Видео: YouTube / Pixar