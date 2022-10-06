Вышел трейлер фильма "Дети-шпионы" с Дмитрием Нагиевым

Премьера в России состоится 21 августа.

Кинокомпания "Атмосфера кино" представила трейлер комедийного фильма "Дети-шпионы". Режиссером проекта выступил Иван Архипов.

В центре сюжета представлена семья спецагентов, которая воспитывает сына и двух дочерей. Объединив силы, дети-шпионы создали агентство "ДаМиНик", чтобы отыскать свою маму и похищенного сына короля.

В главных ролях сыграли Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко и другие. Премьера в России состоится 21 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Три богатыря: Ни дня без подвига 2".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино