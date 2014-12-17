Вышел трейлер мультфильма "Три богатыря: Ни дня без подвига 2"

Премьера в России состоится 12 июня.

Кинокомпания "Вольга" представила трейлер мультфильма "Три богатыря: Ни дня без подвига 2". Режиссером проекта выступила Екатерина Салабай.

Сюжет расскажет три разные истории из жизни богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. Первая будет посвящена попытке византийского императора сделать коня Юлия воспитателем своего сына. Во второй разбойники под видом послов из Европы попытаются обобрать князя. Третья расскажет о том, как князь неожиданно превратился в комара.

Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский-Ромашов и другие. Премьера в России состоится 12 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер мультфильма "Зверополис 2".

Видео: YouTube / Вольга