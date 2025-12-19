Депутат Немкин объяснил введение ограничений к Shikimori

Роскомнадзор заблокировал очередное зеркало онлайн-ресурса с мангой и аниме.

Роскомнадзор ограничил на территории страны доступ к очередному зеркалу энциклопедии аниме и манги Shikimori. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Депутат объяснил, что ситуация вызвала цепочку возмущений в социальных сетях среди пользователей. По мнению парламентария из нижней палаты, в реальности же не произошло ничего нового, так как онлайн-ресурс находится под внимательным мониторингом надзорного ведомства с 2019 года. По словам политика, сайт неоднократно менял свои домены, добавлял зеркала, уходил от блокировок, но целенаправленно и системно возвращался с тем же содержанием. В Госдуме уверены, что речь следует вести не о "безобидной аниме-культуре", а о деструктивном влиянии контента на несовершеннолетних граждан. Антон Немкин уверен, что под видом энциклопедии, "фандома" или "культурного сообщества" продвигаются подобные вещи, это не является свободой самовыражения, а является прямой атакой на детей, на их психику, ценности и будущее.

И в этом вопросе не может быть ни полутонов, ни компромиссов. УУ нас есть право и обязанность защищать свое информационное пространство, свои законы и своих детей. Любые ресурсы, которые не обращают внимания на эти принципы, будут блокироваться. Антон Немкин, депутат ГД РФ

