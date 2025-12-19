Роскомнадзор зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году

В РКН рассказали о статистике по утечкам баз данных граждан из России.

Количество зафиксированных случаев компрометации баз личных данных на территории России снизилось в 2025 году до 118 случаев. Соответствующими статистическими данными со СМИ поделились представители пресс-службы Роскомнадзора. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что в интернет попало свыше 52 миллионов персональных записей о пользователях. За 2024 год речь шла о 135 утечках информации, которые содержали в своем составе более 710 миллионов записей о гражданах страны.

В 2025 году Роскомнадзор зафиксировал 118 случаев компрометации баз персональных данных, в сеть попали более 52 млн записей. сообщение от РКН

Несколько петербургских провайдеров ограничили доступ пользователей к YouTube.

Фото: Piter.tv