Роскомнадзор зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году

Количество зафиксированных случаев компрометации баз личных данных на территории России снизилось в 2025 году до 118 случаев. Соответствующими статистическими данными со СМИ поделились представители пресс-службы Роскомнадзора. Специалисты из надзорного ведомства уточнили, что в интернет попало свыше 52 миллионов персональных записей о пользователях. За 2024 год речь шла о 135 утечках информации, которые содержали в своем составе более 710 миллионов записей о гражданах страны.
сообщение от РКН
