Несколько петербургских провайдеров ограничили доступ пользователей к YouTube

Ранее площадка была доступна, но с определёнными сбоями.

Некоторые жители Петербурга, пользующиеся услугами местных провайдеров, отмечают, что видеохостинг YouTube полностью перестал работать. Ранее площадка была доступна, но с определёнными сбоями. Теперь ситуация изменилась кардинально: ресурс оказался заблокированным полностью.

Самих провайдеров обвинять в данном действии бессмысленно — решения о запрете платформ принимаются исключительно Роскомнадзором. Нарушения в работе сервиса зафиксированы по всей стране, независимо от оператора связи. Работоспособность площадки становится всё менее стабильной, изменения происходят практически каждый день.

Причины произошедшего пока официально не объявлены. Пользователям советуют связаться с технической поддержкой своего провайдера для выяснения деталей.

Стоит напомнить, что ранее Петербург переживал аналогичную ситуацию с другим популярным ресурсом. Онлайн-платформа Roblox была временно закрыта для посещения из-за угроз безопасности детей и подростков. Решение снова принималось органами надзора.

Ранее Роскомнадзор ограничил в России работу FaceTime.

Фото: Pxhere