Роскомнадзор ограничил в России работу FaceTime

Роскомнадзор ограничил в России работу сервиса видеосвязи FaceTime, работающего на устройствах компании Apple. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении отмечается, что сервис FaceTime "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны". Также отмечается, что с его помощью совершаются мошеннические и иные преступления против граждан России. Это стало причиной для ответных мер.

Напомним, впервые сервис FaceTime заработал на устройствах Apple в 2010 году. С его помощью можно осуществлять видеозвонки между устройствами компании.

Фото: Pixabay.com