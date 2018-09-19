Роскомнадзор ограничил в России работу FaceTime

Роскомнадзор ограничил в России работу сервиса видеосвязи FaceTime, работающего на устройствах компании Apple. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В заявлении отмечается, что сервис FaceTime "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны". Также отмечается, что с его помощью совершаются мошеннические и иные преступления против граждан России. Это стало причиной для ответных мер.
Напомним, впервые сервис FaceTime заработал на устройствах Apple в 2010 году. С его помощью можно осуществлять видеозвонки между устройствами компании.
Ранее мы сообщали, что в России хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все