В России хотят ввести компенсации жертвам утечек персональных данных

Всероссийский союз страховщиков раскрыл подробности новой инициативы.

На российской территории власти могут ввести гарантированные компенсации жертвам утечек персональных данных. Соответствующей информацией поделились журналисты из газеты "Известия". Они пояснили, что оформить выплату со стороны государства пострадавшие смогут через портал "Госуслуги". Сумма будет зависеть от вида скомпрометированной информации. В СМИ указали, что операторы персональных сведений будут обязаны страховать свою ответственность, либо сформировать такой фонд, который обеспечит выплаты пострадавшим лицам. Роскомнадзор как надзорный орган власти займется фиксацией утечек данных и определением круга жертв. Пресса указала, что такой сценарий предложили представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Глава ВСС Евгений Уфимцев сообщил, что данная мера поддержки населения может заработать уже с 2026 года.

Жертвам мошенников будут сообщать об утечке личных данных для того, чтобы они могли обратиться за денежной компенсацией. В "Известиях" добавили, что оформлять выплату предлагается через "Госуслуги" в размере до пяти тысяч рублей, однако, если человек оценивает причиненный ущерб как более серьезный, то в этом случае он сможет обратиться в судебную инстанцию.

Роскомнадзор готов рассмотреть инициативу в виде проекта нормативного акта при поступлении, сообщили газете в ведомстве.

МВД предупредило о массовой утечке данных в нейросети Grok.

Фото: Piter.tv