В МВД рассказали о мошеннических схемах под предлогом оформления загранпаспорта

Киберполиция предупредила об опасности отправки сканов документов неизвестным лицам.

В России указали на криминальные схемы, которые мошенники используют под предлогом оформления загранпаспорта. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что аферисты в интернете рекламируют услуги по ускоренному оформлению документа или помощи в получении паспорта без очередей. Для "оформления" такой услуги они просят потенциальную жертву отправить им сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и прочих документов. Дополнительно обманщики могут потребовать от гражданина внести 100-процентную предоплату. После оплаты связь с такими "посредниками" у клиента резко пропадает.

Полученные у человека документы далее злоумышленники используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов. С ними совершаются мошеннические операции, включая вывод украденных денежных средств. Для того, чтобы не попадаться на подобные схемы, важно оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или единый портал "Госуслуги", не отправлять сканы документов неизвестным лицам, а также быть внимательными во время проведения переводов денежных средств на карты физических лиц.

Мошенники рассылают письма с QR-кодами под видом налоговой.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России