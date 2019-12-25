Мошенники рассылают письма с QR-кодами под видом налоговой

В МВД напомнили об опасности перехода по фишинговым ссылкам.

Мошенники на российской территории рассылают письма с QR-кодами под видом налоговой службы. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили, что пользователи от злоумышленников могут получать письма на электронную почту, оформленные якобы от имени официальных государственных структур, включая ФНС. Обычно в сценарии обмана аферисты уведомляют человека о наличии неуплаченного налога или задолженности. В сообщении они предлагают жертве "быстро решить проблему", перейдя по QR-коду для их оплаты.

Такой QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты. сообщение от киберполиции

Для того, чтобы защитить персональные данные, в МВД рекомендуют гражданам проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС. Важно не переходить по QR-кодам из электронных писем, полученных от неизвестных отправителей. Также пользователь интернета не должен нвводить банковские и личные сведения на непроверенных онлайн-страницах.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России