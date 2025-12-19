В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ

Киберполиция раскрыла новую схему обмана россиян.

Мошенники на территории России используют новую криминальную схему, по которой предлагают гражданам списать долги в рамках государственной программы через МФЦ. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские предупредили пользователей интернета, что аферисты говорят о том, что для получения результатов обманутым людям необходимо вводить код из SMS, приходящий после оформления заявки на фишинговом ресурсе.

Пройдя по ссылке из таких писем пользователь попадает на фишинговый ресурс, где ему предложат оценить шансы на списание долгов, пройдя тест. сообщение от киберполиции

В МВД напомнили о том, что в стране не существует никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов с населения. Единственный установленный федеральным законодательством механизм списания задолженности представляет из себя процедуры, предусмотренные ФЗ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России