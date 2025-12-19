В МВД назвали фразы мошенников в схемах обмана с инвестициями

Полиция дала рекомендации по общению с аферистами.

Мошенники в России ради получения кода от пользователей "Госуслуг" в качестве предлога используют фальшивые инвестиционные предложения. Соответствующие данные журналистам из информационного агентства "ТАСС" предоставили сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов в ответ на запрос СМИ. В МВД подчеркнули, что к наиболее часто встречающимся фразам аферистов следует отнести такие призывы, как "Откройте брокерский счет для получения сверхдохода", "Уникальная возможность вложиться в стартап с гарантированной прибылью" и "Вы были выбраны для участия в закрытом инвестиционном пуле".

Дополнительно злоумышленники пытаются заинтересовать граждан, которые стремятся получить прибыль, словами о том, что они должны не упускать момент или шанс, так как "рынок растет прямо сейчас". В полиции рекомендовали сразу же прекращать разговор в случае, если прозвучит хотя бы одна из приведенных выше фраз.

