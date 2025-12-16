В Ленобласти к 100-летию региона реконструируют мемориальный комплекс "Дорога жизни"

В рамках проекта, начавшегося в 2026 году, ведётся проектирование двух новых музеев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости анонсировал масштабную модернизацию мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни".

В рамках проекта, начавшегося в 2026 году, ведётся проектирование двух новых музеев. В Новой Ладоге будет создан "Штаб Ладожской военной флотилии", а в Сомино – "Музей тыла". Кроме того, на территории комплекса появится интерактивное выставочное пространство, ориентированное на молодёжь. Эта площадка станет филиалом Национального центра "Россия".

Общая стоимость работ, включающих реставрацию, благоустройство и озеленение более 40 мемориальных объектов, составит около одного миллиарда рублей. Завершить полную модернизацию и обновление комплекса планируется к 100-летию Ленинградской области.

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Фото: Правительство Ленобласти