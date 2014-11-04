Биолог поделился хитростью, которая помогает томатам краснеть быстрее

Эксперт рассказал, как помочь растению с качественными плодами.

Сокращение полива в августе помогает созреванию томатов, переключая ресурсы растения с роста листьев на налив плодов. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский агроном и биолог Михаил Воробьев. Эксперт объяснил садоводам, что в первой половине лета был важен обильный полив, однако в период созревания эта деятельность превращает вас во врага растения. Речь идет о том, что избыток влаги заставляет куст гнать свои соки в листья и пасынки. При этом процессе происходит откладывание покраснения плодов.

Во время созревания полив нужно существенно сократить, потому что растение должно сконцентрироваться не на количественном увеличении биомассы, а на качественном превращении плодов. Поливать нужно умеренно, чтобы им только-только хватало. Михаил Воробьев, биолог

Специаличт пояснил, что ограничение влаги формирует для томатов легкий стресс. В свою очередь он переключает приоритеты растения и куст направляет оставшиеся ресурсы на скорейшее вызревание семян. Биолог добавил, что полив сейчас сводится к минимуму, но не прекращается совсем. Важно помнить о том, что почва под кустами должна оставаться слегка влажной, но без переувлажнения и застоя там воды.

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Фото: Piter.tv