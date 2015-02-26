Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего с начала года

В Росстате рассказали о снижении цен на ряд продовольственных категорий.

Среди исследуемых Росстатом продовольственных товаров свежие огурцы на территории нашей страны подешевели больше всего с начала текущего года. Соответствующими статистическими данными поделились со своей аудиторией журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные, предоставленные профильным надзорным ведомством. Согласно информации от 27 июля, стоимость нп продукт питания упала на 44,59 процента. На втором месте рейтинга находятся свежие помидоры. Падение цен зафиксировано на уровне 13,73 процентов. На третьей позиции оказалось сливочное масло (снижение составило 6,67 процентов). на четвертом месте оказался рис шлифованный (снижение цены на 3,34 процентов). Далее следуют сыры твердые, полутвердые и мягкие, для которых цены упали на 3,14 процента.

В настоящее время сообщается о том, что с начала 2016 года снизились цены на питьевое цельное ультрапастеризованное молоко с 2,5-3,2 процентами жирности. Снижение стоимости товара составило 2,93 процента. Аналогичная ситуация связана со сметаной - на 2,38 процентов, творогом - на 1,34 процента, молоком питьевом цельном пастеризованном с 2,5-3,2 процентами жирности - на 1,05 процента, кефиром - на 0,84 процента, яйцами куриными - на 0,63 процента, колбасой вареной - на 0,51 процента.

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Фото: Piter.tv