Биолог дал рекомендации по сбору ягоды.

Россиянам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сообщил российский биолог Дмитрий Сафонов. Эксперт заметил, что у данной ягоды есть ряд полезных свойств для здоровья человека, но также там содержится щавелевая кислота, способная влиять на почки. С большой осторожностью можно употреблять в пищу продукт при склонности пациента к мочекаменной болезни. Специалист пояснил, что примерная норма употребления ягоды для здорового человека составляет около 150 граммов в день.

Ее нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%. Дмитрий Сафонов, биолог

При сборе ягоды следует помнить о существующих правилах безопасности. Так как черника способна активно накапливать тяжелые металлы и радионуклиды из загрязненной почвы и атмосферы, то нельзя собирать ее около автомобильных трасс. Лучшим решением будет уйти вглубь леса примерно на 50-100 метров от проезжей части. Также не стоит собирать ягоду вблизи железнодорожных путей и промышленных свалок. Кроме этого сбор запрещен на территориях природных заказников и заповедников. Биолог добавил, что перед выходом на природу нужно обязательно обратить внимание на карту обработок от клещей ми других паразитов. В России некоторые лесничества специально публикуют подобные графики.

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