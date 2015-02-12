В лесах Ленобласти начался грибной сезон: грибники собирают полные корзины лисичек

Вместе с грибами в лесах поспели и первые летние ягоды.

В Ленинградской области стартовал грибной сезон. После дождей любители тихой охоты все чаще возвращаются из леса с полными корзинами лисичек, подосиновиков и белых грибов. Как сообщает "Вечерний Санкт-Петербург", особенно богатым на находки оказались прошедшие выходные — многие грибники рассказывают, что лисички сейчас встречаются целыми полянами.

Вместе с грибами в лесах поспели и первые летние ягоды. Помимо лисичек и подосиновиков жители региона собирают землянику, морошку и чернику, которая сейчас активно созревает. Поэтому многие прогулки по лесу заканчиваются двойным урожаем.

Своими находками грибники делятся в сообществе "Грибы и грибники Питера, СПб, Карелии, Ленобласти". По их словам, хорошие результаты сейчас показывают леса Приозерского и Тосненского районов. Один из участников рассказал, что отправлялся за земляникой, однако в итоге вернулся домой не только с ягодами, но и с большим количеством лисичек, а также несколькими подосиновиками.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники Питера

Другой любитель тихой охоты сообщил, что открыл сезон 6 июля. Несмотря на сильный дождь, поездка оказалась удачной: грибов в лесу хватало, а посетителей было совсем немного.

При этом опытные грибники отмечают, что урожай пока нельзя назвать равномерным. В некоторых местах грибов немного, тогда как в других корзины удается наполнить за короткое время. Однако сезон только начинается, поэтому, по мнению любителей тихой охоты, самые богатые сборы еще впереди.

Фото: unsplash (Markus McKay)