В лесах Петербурга начался сезон лисичек и морошки

В минувшие выходные в лесах Ленинградской области начался настоящий грибной бум. Петербургские грибники массово делятся фотографиями своих трофеев — корзины буквально ломятся от урожая. Главной звездой сезона стали лисички: их собирают целыми коврами. Также в лесах появились подосиновики, а особо удачливым попадаются белые грибы.
Кроме грибов, в это время года в лесах активно поспевают ягоды. Грибники отмечают большое количество морошки, а также собирают землянику и чернику.
Эксперты рассказали, какие грибы в Петербурге лучше обходить стороной.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все