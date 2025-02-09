В лесах Петербурга начался сезон лисичек и морошки

В лесах Ленинградской области начался грибной сезон. Любители тихой охоты делятся фотографиями корзин, полных лисичек, подосиновиков и белых, а также хвастаются урожаем морошки, земляники и черники.

В минувшие выходные в лесах Ленинградской области начался настоящий грибной бум. Петербургские грибники массово делятся фотографиями своих трофеев — корзины буквально ломятся от урожая. Главной звездой сезона стали лисички: их собирают целыми коврами. Также в лесах появились подосиновики, а особо удачливым попадаются белые грибы.

Кроме грибов, в это время года в лесах активно поспевают ягоды. Грибники отмечают большое количество морошки, а также собирают землянику и чернику.

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Фото: pxhere.com