Пулково первым в России ввёл стандартную биометрическую посадку на внутренние рейсы

В настоящее время из пяти контрольных точек аэропорта три уже работают в полностью бесконтактном формате, ежедневно обслуживая до 50 человек.

В аэропорту Пулково официально расширен штатный режим использования биометрической идентификации для посадки на самолёты. Работу новой технологии, позволяющей пассажирам проходить на борт без предъявления документов, оценили вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко и глава ВТБ Андрей Костин.

Как сообщил генеральный директор воздушной гавани Леонид Сергеев, тестирование системы велось с 2025 года, а с 1 июня 2026 года она стала применяться на постоянной основе. В настоящее время из пяти контрольных точек аэропорта три уже работают в полностью бесконтактном формате, ежедневно обслуживая до 50 человек.

С 8 июня возможность биометрической посадки станет доступна на всех внутренних рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Технология будет действовать на маршрутах во Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города.

Все выходы на посадку для внутренних рейсов оснащены соответствующими терминалами. Пассажиры могут оформить свои биометрические данные в зоне регистрации менее чем за десять минут. Таким образом, Пулково стал первым российским аэропортом, где такая услуга внедрена в качестве стандарта.

Ранее мы сообщили о том, что с момента открытия аэропорт Пулково обслужил около 2 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV