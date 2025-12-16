Новак назвал достаточно высокой реальную ключевую ставку

Вице-премьер России сообщил об экономической ситуации в стране.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал реальные ставки в экономике достаточно высокими. Соответствующее заявление чиновник из федерального правительства сделал в ходе своего выступления на деловом завтраке, организованном Сбером в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт пояснил, что негативные последствия связаны с проводимой борьбой с инфляцией в стране и недопущением Центральным банком роста денежной массы. Это приводит к высокой ключевой ставке.

Источники инвестиций, собственные средства предприятий значительно уменьшились, и кредитование несколько снизилось.... высокой ключевой ставкой, которая на мой взгляд, до сих пор реальная ставка достаточно высокая. Александр Новак, вице-президент РФ

Новак назвал дефицит кадров одним из главных ограничителей для роста российской экономики.

Фото и видео: Rutube / ТАСС