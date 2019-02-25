Новак назвал дефицит кадров одним из главных ограничителей для роста российской экономики

Слова вице-премьера РФ Александра Новака о кадровом дефиците в экономике России справедливы, уверены авторы Telegram-канала "Мейстер". При этом эксперты дополнили, что актуальными остаются ряд серьезных дисбалансов, которые до сих пор толком не начинали решать.

Во-первых, телеграмеры сделали акцент на запредельно низкой горизонтальной мобильности населения. Рынок арендного жилья, в сочетании со сложившимся привычками будет приводить к тому, что люди по 10-20 лет будут жить у себя, жалуясь на мизерные зарплаты и отсутствие нормальной работы, в то время как в соседней области решать проблему нехватки кадров будут всеми методами от вахтовиков до мигрантов. Кроме того, Ряд отраслей в массе своей не имеет иного назначения кроме как обеспечить людям некую видимость занятости, что ведет к высокой безработице

Также эксперты отмечают отсутствие системного подхода к переподготовке кадров и их использованию.

Квалифицированные специалисты, придя в центр занятости, как правило получат набор крайне непривлекательных вакансий, при этом подготовка на дефицитные специальности развита слабо и практически никак не соотносится с реальными потребностями рынка труда. И вот это все в сумме называется неэффективным использованием кадровых ресурсов в условиях острого дефицита кадров.

