Новые регионы РФ стали лидерами в открытии малого бизнеса: мнение экспертов

Новые регионы России стали лидерами в открытии малого бизнеса, пишет РИА Новости. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", с одной стороны, такая тенденция понятна – эффект низкой базы и переход в российскую юрисдикцию, с другой заставляет задуматься, насколько хорошо обстоят дела с административными и финансовыми барьерами в этой сфере в других регионах.

В кризисные времена малый бизнес стоит рассматривать не только как источник налогов, но в первую очередь – как способ занять людей, и дать им возможность зарабатывать, не отвлекая на это ресурсы государства, отметили авторы поста. В этом ключе стоит задуматься, настолько ли оправдано снижение порога упрощенного налогообложения до 10 млн в год, и рассмотреть возможность подъема порога самозанятости, который сейчас составляет 2,4 млн в год.

В масштабах государства, где основными плательщиками по-прежнему остаются крупные игроки, это больших потерь не вызовет, а людям будет и проще и поводов для раздражения меньше. Telegram-канал "Мейстер"

