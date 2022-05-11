В центре Петербурга отключат уличное освещение ради киносъёмок

В конце мая Петербург на время превратится в съёмочную площадку для двух крупных исторических проектов. С 21 по 24 мая в центре города будут снимать экранизацию "Войны и мира", а с 22 по 25 мая – фильм "Щелкунчик", сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

В связи с работой над "Войной и миром" на отдельных участках набережных Фонтанки, Мойки, Зимней канавки и Ново-Адмиралтейского канала, а также на Миллионной и Галерной улицах, временно отключат уличное освещение и архитектурную подсветку. Это позволит создать аутентичную атмосферу XIX века.

Съёмки "Щелкунчика" пройдут у дома №14 на набережной Крюкова канала и в Митавском переулке.

