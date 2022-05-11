В школе Пермского края из-за взрыва петарды пострадали трое

Полицейские Пермского края разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в школе Чайковского. Как сообщили в МВД России, 21 мая 12-летний учащийся принес в класс устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, – "сигнал охотника". В результате неосторожного обращения с ним пострадали трое детей.

Всем оказали помощь на месте, одного из потерпевших доставили в медицинское учреждение. По словам мальчика, устройство он нашел на улице примерно две недели назад. По факту случившегося организованы необходимые проверки.

