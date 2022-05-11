В школе Пермского края из-за взрыва петарды пострадали трое
Сегодня, 12:45
187
Полицейские Пермского края разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в школе Чайковского. Как сообщили в МВД России, 21 мая 12-летний учащийся принес в класс устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов, – "сигнал охотника". В результате неосторожного обращения с ним пострадали трое детей. 

Всем оказали помощь на месте, одного из потерпевших доставили в медицинское учреждение. По словам мальчика, устройство он нашел на улице примерно две недели назад. По факту случившегося организованы необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что после взрыва газового баллона на проспекте Добролюбова в Петербурге возбуждено уголовное дело. Погибли двое мужчин. 

Фото: Piter.TV 

