Перед судом ответит мужчина, похитивший рюкзак из аптеки на Гражданском проспекте

Общая сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 21 мая в надзорном ведомстве.

В январе фигурант зашел в аптеку, расположенную на Гражданском проспекте. Там злоумышленник увидел забытый рюкзак и забрал его себе, не попытавшись вернуть владельцу. Общая сумма ущерба составила 60 тыс. рублей. Внутри находились документы, две пары очков для зрения и другое имущество.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший продавца в магазине на Тамбовской улице предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV