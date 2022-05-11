  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом ответит мужчина, похитивший рюкзак из аптеки на Гражданском проспекте
Сегодня, 13:08
157
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом ответит мужчина, похитивший рюкзак из аптеки на Гражданском проспекте

0 0

Общая сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 21 мая в надзорном ведомстве. 

В январе фигурант зашел в аптеку, расположенную на Гражданском проспекте. Там злоумышленник увидел забытый рюкзак и забрал его себе, не попытавшись вернуть владельцу. Общая сумма ущерба составила 60 тыс. рублей. Внутри находились документы, две пары очков для зрения и другое имущество. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший продавца в магазине на Тамбовской улице предстанет перед судом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии