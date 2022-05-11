26 мая в Доме кино пройдёт бесплатный показ работ молодых режиссёров

В Петербурге традицией стали показы работ молодых кинематографистов – победителей и призёров фестиваля "ПитерКИТ". Для многих горожан эти встречи с режиссёрами новой волны стали важным культурным событием.

Восьмой по счёту показ пройдёт 26 мая в 20:20 в Доме кино на Караванной, 12. Зрители увидят драматичные, трогательные и смешные фильмы, созданные студентами ведущих мастерских. После сеанса у всех желающих будет возможность пообщаться с авторами и задать им вопросы.

В программе представлены самые разные по жанру и настроению картины: от психологических драм и нео-нуарных триллеров до философской анимации и добрых игровых историй. Особое внимание зрителей привлекли работы, исследующие сложные жизненные темы, семейные отношения и вечные вопросы бытия.

Постоянные гости отмечают, что студенческое кино отличается свежестью взгляда, смелостью экспериментов и искренностью, а сами показы всегда вызывают бурю эмоций.

Программа фестиваля:

– "Урод", режиссер Мария Одинцова (мастерская режиссуры анимационного фильма Антона Кальченко)

– "Горький мёд", режиссёр Юлия Макарова (мастерская режиссуры неигрового кино Виктора Васильева)

– "Бумажный лев", режиссёр Елена Барановская (кафедра компьютерной графики и дизайна, руководители Мария Нестерова, Анастасия Воронова)

– "Уравнение", режиссёр Владислава Горенко (мастерская режиссуры игрового кино Юрия Фетинга)

– "Вернись ко мне на полку", режиссёр Марина Зинкевич (мастерская режиссуры анимационного фильма Владимира Ефимова)

– "Дуры", режиссёр Елизавета Согрина (мастерская режиссуры игрового кино Артема Антонова)

Вход свободный. Возрастное ограничение – 18+.

