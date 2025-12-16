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Мошенники обещают выпускникам изменить баллы ЕГЭ за деньги
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Мошенники обещают выпускникам изменить баллы ЕГЭ за деньги

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Злоумышленники обещают пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата.

Мошенники вновь пытаются нажиться на школьниках и их родителях. Аферисты предлагают за деньги изменить баллы экзаменов, предупредили в МВД России. 

Злоумышленники обещают пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата, требуя предоплату, иногда довольно крупную. Официально изменить результаты ОГЭ и ЕГЭ можно только в установленном порядке – через апелляцию. 

Любые предложения "купить" балл – это мошенничество, не переводите деньги и не передавайте личные данные. Обсудите это с ребенком заранее, чтобы он не принял обещания "волшебного повышения баллов" за реальную возможность. 

Пресс-служба МВД России

Ранее в МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы. 

Фото: pxhere 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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