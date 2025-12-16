Мошенники обещают выпускникам изменить баллы ЕГЭ за деньги

Злоумышленники обещают пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата.

Мошенники вновь пытаются нажиться на школьниках и их родителях. Аферисты предлагают за деньги изменить баллы экзаменов, предупредили в МВД России.

Злоумышленники обещают пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата, требуя предоплату, иногда довольно крупную. Официально изменить результаты ОГЭ и ЕГЭ можно только в установленном порядке – через апелляцию.

Любые предложения "купить" балл – это мошенничество, не переводите деньги и не передавайте личные данные. Обсудите это с ребенком заранее, чтобы он не принял обещания "волшебного повышения баллов" за реальную возможность. Пресс-служба МВД России

Ранее в МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы.

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