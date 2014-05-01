Интернет рухнул в Петербурге 6 августа, маркетплейсы и видео не грузятся

Downdetector зафиксировал массовый сбой у провайдеров Северной столицы.

В Петербурге 6 августа произошёл масштабный сбой интернета. Жители Северной столицы массово жалуются на проблемы с доступом к сети — как мобильной, так и стационарной. Сервис Downdetector фиксирует значительное количество обращений, указывающих на системный характер неполадок, пишет spb.aif.ru.

Пользователи сообщают о нестабильном соединении, полной потере доступа к приложениям на смартфонах, трудностях с загрузкой видео и работой поисковых систем. Сложности наблюдаются при запуске популярных сервисов, включая маркетплейсы.

Официальные причины инцидента пока не называются. Однако ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что доступ к Сети может ограничиваться не только из-за угрозы БПЛА, но и при поступлении спецслужбам сигналов о других рисках. Власти пока не комментировали текущую ситуацию.

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Фото: pxhere