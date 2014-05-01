  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Интернет рухнул в Петербурге 6 августа, маркетплейсы и видео не грузятся
Вчера, 14:49
484
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Интернет рухнул в Петербурге 6 августа, маркетплейсы и видео не грузятся

0 0

Downdetector зафиксировал массовый сбой у провайдеров Северной столицы.

В Петербурге 6 августа произошёл масштабный сбой интернета. Жители Северной столицы массово жалуются на проблемы с доступом к сети — как мобильной, так и стационарной. Сервис Downdetector фиксирует значительное количество обращений, указывающих на системный характер неполадок, пишет spb.aif.ru.

Пользователи сообщают о нестабильном соединении, полной потере доступа к приложениям на смартфонах, трудностях с загрузкой видео и работой поисковых систем. Сложности наблюдаются при запуске популярных сервисов, включая маркетплейсы.

Официальные причины инцидента пока не называются. Однако ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что доступ к Сети может ограничиваться не только из-за угрозы БПЛА, но и при поступлении спецслужбам сигналов о других рисках. Власти пока не комментировали текущую ситуацию.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников. 

Фото: pxhere

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии