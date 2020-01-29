Азербайджан заявил о готовности поставлять газ на Украину

Азербайджанская сторона поставляет газ в 12 стран Европы, включая 10 членов ЕС.

Азербайджан может организовать поставку природного газа Украине в случае необходимости. С таким заявлением выступил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции с и.о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщило Report.

По словам Байрамова, сейчас в Баку обдумывают возможность использование украинских подземных газохранилищ (ПХГ) для укрепления энергетической безопасности более широкого региона. Как отметил дипломат, для Азербайджана это как очень перспективное направление будущего сотрудничества с Украиной.

Глава МИД подчеркнул, что Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR давно работает на украинском рынке, поэтому сейчас рассматриваются масштабные планы по развитию двустороннего сотрудничества.

Ранее власти Молдавии заявили, что не будут продлевать контракт с компанией "Газпром", который завершается в сентябре.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)