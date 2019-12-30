Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ в Украине

Советник украинского президента Игорь Новиков возмутился высокими ценами на газ в Украине. Соответствующая запись появилась на его официальной странице в Facebook.
Новиков приложил к посту фотографию коммунального платежа.
"Весна скоро. Саджати будемо? Завтра передам Президенту справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины",
—отметил он.
По словам Новикова, в таких сумасшедши тарифах на газ в Украине виноват "Нафтогаз Украины". По его версии, компания закупила летом топливо по очень высокой цене, поэтому граждане вынуждены платить по таким расценкам. Советник Зеленского отметил, что правительство хитрит с пересчитыванием таких тарифов "задним числом".
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