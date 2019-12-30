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Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ в Украине

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Он обвинил в этом "Нафтогаз Украины".

Советник украинского президента Игорь Новиков возмутился высокими ценами на газ в Украине. Соответствующая запись появилась на его официальной странице в Facebook.

Новиков приложил к посту фотографию коммунального платежа. 

"Весна скоро. Саджати будемо? Завтра передам Президенту справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины",

—отметил он.

По словам Новикова, в таких сумасшедши тарифах на газ в Украине виноват  "Нафтогаз Украины". По его версии, компания закупила летом топливо по очень высокой цене, поэтому граждане вынуждены платить по таким расценкам.  Советник Зеленского отметил, что правительство хитрит с пересчитыванием таких тарифов "задним числом".

Ранее мы сообщали о том, что Турция предложила США поставить F-35 или вернуть деньги.

Теги: мировые новости, общество, украина газ
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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