При этом Турция не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.

В среду, 29 января, стало известно о том, что Турция предложила США поставить F-35 или вернуть деньги. Об этом Эрдоган заявил журналистам на борту своего самолета.

Эрдоган отметил, что Турция вполне может обойтись без американских истребителей пятого поколения. В случае расторжения договора турецкий лидер намерен найти замену. В настоящее время Анкара уже начала разработку новейшего истребителя.

При этом Турция подчеркнула, что она не намерена отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее мы сообщали о том, что Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сирийскому Идлибу.

Видео:US Military Power/YouTube