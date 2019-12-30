Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сирийскому Идлибу

Президент Турции призвал РФ направить режиму необходимое предупреждение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по сирийскому Идлибу. Об этом пишет Sabah.

Глава государства отметил, что в последние дни в городе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. Он призвал РФ направить этому режиму необходимое предупреждение, иначе Турция будет действовать сама.

"Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?", - задался вопросом Эрдоган.

Также президент Турции указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. Он призвал Россию и Иран продумать шаги по возрождению этого процесса.

Во вторник, 28 января, стало известно, что сирийская правительственная армия взяла под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб, через который проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. В 2012 году город был захвачен сторонниками сирийской оппозиции, а позже перешел под контроль экстремистов.

Ранее мы писали, что Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС.

Видео: YouTube / Anadolu Agency, BBC News, VOA News, TIME