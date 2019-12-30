Турция направила военных в Ливию для поддержки ПНС

Эрдоган намерен мобилизовать все политические, коммерческие, гуманитарные, военные возможности для обеспечения стабильности на юге страны.

Турция направила военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут РИА Новости.

По словам главы государства, Турция намерена поддерживать законное правительство Ливии, так как осознает, что безопасность страны начинается за ее пределами. Эрдоган хочет мобилизовать все политические, коммерческие, гуманитарные, военные возможности для обеспечения стабильности на юге.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава ПНС, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

Напомним, что после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия разделилась на две части. Теперь в стране царит двоевластие. В частности, на востоке заседает избранным народом парламент, а на западе, в столице Триполи ПНС во главе с Сарраджем.

Ранее мы писали, что парламент на востоке Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией.