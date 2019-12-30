Парламент на востоке Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Депутаты решили закрыть посольство Турции в Ливии.

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Ранее парламент в Бенгази, поддерживающий Ливийскую национальную армию, отказался одобрить и проголосовал против заключенного триполийскими властями и Турцией соглашения об оказании военной помощи. Помимо прочего, досье главы правительства нацсогласия Триполи Файеза Сарраджа направили в Генпрокуратуру.

В то же время депутаты решили закрыть посольство Турции в Ливии. Парламент призвал Совбез ООН, Лигу арабских государств, ЕС и другие международные организации отозвать признание триполийского правительства Файеза Сарраджа.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала быть единым государством. Теперь в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правительство нацсогласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Видео: YouTube / Press TV