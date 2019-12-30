США нанесли ракетный удар по колонне медиков в Багдаде

В результате атаки погибли шесть человек.

ВВС США нанесли новый ракетный удар по шиитскому ополчению в Багдаде. В ночь на 4 января была атакована автоколонна с медиками. Об этом сообщил журналист Фарук Фират на своей странице в Twitter.

В результате авиаудара погибли шесть человек. Изначально СМИ писали, что целью были командиры шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Однако позже выяснилось, что внутри колонны находились не военные, а медики.

Очередное обострение в отношениях Ирана и США началось после убийства генерала Касема Сулеймани. В Пентагоне заявили, что нападение санкционировал президент США Дональд Трамп. Глава Америки назвал погибшего генерала " террористом номер один в мире". В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить всем, кто причастен к инциденту.