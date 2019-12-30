В Иране пообещали отомстить США за убийство генерала Сулеймани

Верховный лидер страны заявил, что "жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась кровь" военного.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить всем, кто причастен к убийству генерала Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишут РИА Новости.

Али Хаменеи заявил, что "жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани - прим. Ред.) кровь, как и кровь других мучеников". В связи с гибелью генерала в Иране объявили трехдневный траур.

Напомним, главу спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани убили вечером 2 января при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство генерала "актом международного терроризма".

Ранее Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения.

Видео: YouTube / شهیدمجید گوهری